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Министр обороны Великобритании Уоллес встретился с Зеленским в Киеве

Ведомости

В Киев приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Первая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках этого визита прошла неформально. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь», — написал Зеленский. Он подчеркнул, что «оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины».

«Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия», — добавил Зеленский. Цель визита Уоллеса он не уточнил.

В конце мая итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России. По задумке британского премьера, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Источник издания отметил, что Джонсон таким образом ищет политическую выгоду: он хочет получить дополнительную карту в сделке с Брюсселем по Brexit. Лондон пытается нарушить баланс на континенте и показать линию, которая разделяет страны, которые более решительно помогают Украине (Великобритания и Польша) и которые делают это более цинично.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не располагают информацией намерениях премьер-министра Джонсона создать европейское содружество в противовес России. Однако если такая инициатива была, то Джонсон предлагает «междуусобчик», который грозит позициям Евросоюза, добавил Песков.

Ранее по теме: Песков оценил идею Джонсона создать альянс с Украиной
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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