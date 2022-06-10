Министр обороны Великобритании Уоллес встретился с Зеленским в Киеве
В Киев приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Первая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках этого визита прошла неформально. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
«Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь», — написал Зеленский. Он подчеркнул, что «оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины».
«Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия», — добавил Зеленский. Цель визита Уоллеса он не уточнил.
В конце мая итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России. По задумке британского премьера, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Источник издания отметил, что Джонсон таким образом ищет политическую выгоду: он хочет получить дополнительную карту в сделке с Брюсселем по Brexit. Лондон пытается нарушить баланс на континенте и показать линию, которая разделяет страны, которые более решительно помогают Украине (Великобритания и Польша) и которые делают это более цинично.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не располагают информацией намерениях премьер-министра Джонсона создать европейское содружество в противовес России. Однако если такая инициатива была, то Джонсон предлагает «междуусобчик», который грозит позициям Евросоюза, добавил Песков.