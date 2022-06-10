Министр обороны Великобритании Уоллес встретился с Зеленским в Киеве

«Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь», — написал Зеленский. Он подчеркнул, что «оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины».