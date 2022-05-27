Песков оценил идею Джонсона создать альянс с Украиной
В Кремле не располагают информацией о якобы намерениях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать европейское содружество в противовес России, но если такая инициатива была, то Джонсон предлагает «междуусобчик», который грозит позициям Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Джонсона — в этом случае это, наверно, означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — отметил представитель Кремля. Он также призвал осторожно относиться к опубликованной информации. «При всем уважении к Corriere della Sera, все-таки давайте относиться к этому как к сообщению СМИ», — подчеркнул Песков.
Ранее сегодня газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России. По задумке британского премьера, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а на более позднем этапе, возможно, и Турция. После визита Джонсона в Киев переговоры продолжаются, становятся более детальными и настойчивыми, отметили собеседники издания.
Источник издания отметил, что Джонсон таким образом ищет политическую выгоду: он хочет получить дополнительную карту в сделке с Брюсселем по Brexit. Лондон таким образом пытается нарушить баланс на континенте и показать линию, которая разделяет страны, которые более решительно помогают Украине (Великобритания и Польша), и которые делают это более цинично.