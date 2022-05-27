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Песков оценил идею Джонсона создать альянс с Украиной

Ведомости

В Кремле не располагают информацией о якобы намерениях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать европейское содружество в противовес России, но если такая инициатива была, то Джонсон предлагает «междуусобчик», который грозит позициям Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Джонсона — в этом случае это, наверно, означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — отметил представитель Кремля. Он также призвал осторожно относиться к опубликованной информации. «При всем уважении к Corriere della Sera, все-таки давайте относиться к этому как к сообщению СМИ», — подчеркнул Песков.

Ранее сегодня газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России. По задумке британского премьера, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а на более позднем этапе, возможно, и Турция. После визита Джонсона в Киев переговоры продолжаются, становятся более детальными и настойчивыми, отметили собеседники издания.

Источник издания отметил, что Джонсон таким образом ищет политическую выгоду: он хочет получить дополнительную карту в сделке с Брюсселем по Brexit. Лондон таким образом пытается нарушить баланс на континенте и показать линию, которая разделяет страны, которые более решительно помогают Украине (Великобритания и Польша), и которые делают это более цинично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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