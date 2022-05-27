Песков оценил идею Джонсона создать альянс с Украиной

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Джонсона — в этом случае это, наверно, означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — отметил представитель Кремля. Он также призвал осторожно относиться к опубликованной информации. «При всем уважении к Corriere della Sera, все-таки давайте относиться к этому как к сообщению СМИ», — подчеркнул Песков.