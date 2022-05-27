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Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создать союз против России

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в Киев 9 апреля предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейское содружество, которое будет выступать против России, сообщила газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

Согласно предложению Джонсона, возглавит новый альянс Великобритания, а в его состав войдут Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а на более позднем этапе, возможно, и Турция. После визита Джонсона в Киев переговоры продолжаются, становятся более детальными и настойчивыми, отметили собеседники издания.

Джонсон предлагает создать альянс государств, которые «защищают свой суверенитет, либеральны в экономике и хотят противостоять военной угрозе со стороны Москвы». По данным источников, Киев пока не занял позиции по предложению Лондона, однако и не отверг его. Сейчас Зеленский ждет саммита лидеров ЕС, который пройдет 23 июня и на котором будет объявлено, дадут ли Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. По данным газеты, если Киев не получит такого статуса, Зеленский может более серьезно отнестись к предложению Джонсона. Издание не исключило, что такой слух был запущен, чтобы оказать давление на лидеров стран ЕС перед саммитом.

Источник издания отметил, что Джонсон ищет политическую выгоду: он хочет получить дополнительную карту в сделке с Брюсселем по Brexit. Лондон таким образом пытается нарушить баланс на континенте и показать линию, которая разделяет страны, которые более решительно помогают Украине (Великобритания и Польша), и которые делают это более цинично.

В 2014 г. Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС закреплено в Конституции страны с 2019 г. Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации России на украинской территории. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. 19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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