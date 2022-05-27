Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создать союз против России

Джонсон предлагает создать альянс государств, которые «защищают свой суверенитет, либеральны в экономике и хотят противостоять военной угрозе со стороны Москвы». По данным источников, Киев пока не занял позиции по предложению Лондона, однако и не отверг его. Сейчас Зеленский ждет саммита лидеров ЕС, который пройдет 23 июня и на котором будет объявлено, дадут ли Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. По данным газеты, если Киев не получит такого статуса, Зеленский может более серьезно отнестись к предложению Джонсона. Издание не исключило, что такой слух был запущен, чтобы оказать давление на лидеров стран ЕС перед саммитом.