МИД Франции допустил, что Украина вступит в ЕС через 20 лет
Процесс вступления Украины в Евросоюз может растянуться на 15-20 лет, а до этого стране было бы целесообразно предложить какие-то привилегии, заявил министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон в воскресном эфире Radio J.
«Мы должны быть честны перед ними и перед нашими согражданами. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два года, — это не будет правдой, потому что ЕС предъявляет определенные требования [к кандидатам]. Это может быть 15 или 20 лет... Это очень долгая процедура», — сказал Бон (цитата по ТАСС).
Украина и другие страны, желающие интегрироваться в ЕС, могли бы получить какие-то привилегии, считает министр. Он напомнил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона о создании «европейского политического сообщества», в рамках которого украинцы смогли бы «получить право свободного перемещения по Европе, получить доступ к части средств из европейских фондов для восстановления страны, ее экономики».
«Это дополняющий ЕС политический проект, который предназначен для стран, которые хотели бы сближения с нами», — сказал Бон.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации России на украинской территории. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую. В то же день президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы и что членство в объединении «не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента».
17 мая Макрон в разговоре с Зеленским, содержание которого приводилось на сайте Елисейского дворца, подтвердил, что Евросоюз рассмотрит заявку Украины на вступление во время Европейского совета в июне на основании мнения Еврокомиссии.