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Политика

МИД Франции допустил, что Украина вступит в ЕС через 20 лет

Ведомости

Процесс вступления Украины в Евросоюз может растянуться на 15-20 лет, а до этого стране было бы целесообразно предложить какие-то привилегии, заявил министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон в воскресном эфире Radio J.

«Мы должны быть честны перед ними и перед нашими согражданами. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два года, — это не будет правдой, потому что ЕС предъявляет определенные требования [к кандидатам]. Это может быть 15 или 20 лет... Это очень долгая процедура», — сказал Бон (цитата по ТАСС).

Украина и другие страны, желающие интегрироваться в ЕС, могли бы получить какие-то привилегии, считает министр. Он напомнил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона о создании «европейского политического сообщества», в рамках которого украинцы смогли бы «получить право свободного перемещения по Европе, получить доступ к части средств из европейских фондов для восстановления страны, ее экономики». 

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«Это дополняющий ЕС политический проект, который предназначен для стран, которые хотели бы сближения с нами», — сказал Бон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации России на украинской территории. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую. В то же день президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы и что членство в объединении «не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента».

17 мая Макрон в разговоре с Зеленским, содержание которого приводилось на сайте Елисейского дворца, подтвердил, что Евросоюз рассмотрит заявку Украины на вступление во время Европейского совета в июне на основании мнения Еврокомиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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