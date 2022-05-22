МИД Франции допустил, что Украина вступит в ЕС через 20 лет

«Мы должны быть честны перед ними и перед нашими согражданами. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два года, — это не будет правдой, потому что ЕС предъявляет определенные требования [к кандидатам]. Это может быть 15 или 20 лет... Это очень долгая процедура», — сказал Бон (цитата по ТАСС).