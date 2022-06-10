В центре Донецка произошел взрыв рядом с администрацией Пушилина
У здания администрации главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка произошел взрыв, передает «РИА Новости». По предварительной информации, жертв нет.
Как заявили очевидцы, в городе взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома. Ранее сегодня территориальная оборона ДНР сообщила о двух артиллерийских ударах по Кировскому району Донецка. «В результате обстрела пострадали множество домостроений по ул. Конева и Волынской, местами перебит газопровод. По ул. Конева ранение получил мирный житель», — говорилось в сообщении в Telegram-канале.
6 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле центра города украинскими войсками. Эту информацию также подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Тогда сообщалось, пострадали две женщины и девочка.
Пушилин ранее назвал беспрецедентными последние обстрелы спальных районов Донецка со стороны украинских военных. «Беспрецедентные обстрелы Донецка, именно спальных районов, там, где и близко нет ничего похожего на военные объекты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». 30 мая ВСУ использовали 155-мм артиллерию и американские гаубицы М777, а также выпустили четыре ракеты из РСЗО «Смерч» по жилым кварталам.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.