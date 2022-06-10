В центре Донецка произошел взрыв рядом с администрацией Пушилина

Пушилин ранее назвал беспрецедентными последние обстрелы спальных районов Донецка со стороны украинских военных. «Беспрецедентные обстрелы Донецка, именно спальных районов, там, где и близко нет ничего похожего на военные объекты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». 30 мая ВСУ использовали 155-мм артиллерию и американские гаубицы М777, а также выпустили четыре ракеты из РСЗО «Смерч» по жилым кварталам.