Депутат парламента Литвы предложил расторгнуть Поляновский договор 1634 года

Литва и некоторые другие страны ЕС выступают за ужесточение антироссийских санкций и полный отказ от российских энергоресурсов. Как ранее сообщали «Ведомости», операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем, что может обойтись потребителям трех стран в $400 млн в год в силу удорожания предоставляемых услуг.