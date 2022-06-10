Газета
Политика

Депутат парламента Литвы предложил расторгнуть Поляновский договор 1634 года

Ведомости

Депутат парламента Литвы Матас Малдейкис в своем Twitter заявил, что если Россия отменит постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики», то Литва отменит Поляновский договор от 1634 г. и потребует возвращения Смоленска.

«Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 г., Литва отзовет Поляновский договор 1634 г. и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва!» – написал депутат.

Так Малдейкис отреагировал на внесенный депутатом от «Единой России» Евгением Федоровым 8 июня в Госдуму законопроект об отмене признания независимости Литвы. Федоров отметил, что это постановление «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР. Депутат также напомнил, что Конституция России была дополнена в частности статьей 67.1, гласящей, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».

Литва и некоторые другие страны ЕС выступают за ужесточение антироссийских санкций и полный отказ от российских энергоресурсов. Как ранее сообщали «Ведомости», операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем, что может обойтись потребителям трех стран в $400 млн в год в силу удорожания предоставляемых услуг.

Также страна объявила о решении отозвать чрезвычайного и полномочного посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса. Кроме того, Литва ликвидировала свое петербургское консульство, которое ранее закрыли российские власти в ответ на высылку из республики посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных