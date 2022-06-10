Депутат парламента Литвы предложил расторгнуть Поляновский договор 1634 года
Депутат парламента Литвы Матас Малдейкис в своем Twitter заявил, что если Россия отменит постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики», то Литва отменит Поляновский договор от 1634 г. и потребует возвращения Смоленска.
«Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 г., Литва отзовет Поляновский договор 1634 г. и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва!» – написал депутат.
Так Малдейкис отреагировал на внесенный депутатом от «Единой России» Евгением Федоровым 8 июня в Госдуму законопроект об отмене признания независимости Литвы. Федоров отметил, что это постановление «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР. Депутат также напомнил, что Конституция России была дополнена в частности статьей 67.1, гласящей, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».
Литва и некоторые другие страны ЕС выступают за ужесточение антироссийских санкций и полный отказ от российских энергоресурсов. Как ранее сообщали «Ведомости», операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем, что может обойтись потребителям трех стран в $400 млн в год в силу удорожания предоставляемых услуг.
Также страна объявила о решении отозвать чрезвычайного и полномочного посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса. Кроме того, Литва ликвидировала свое петербургское консульство, которое ранее закрыли российские власти в ответ на высылку из республики посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.