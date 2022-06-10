Над Севастополем прошла тренировка ПВО
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
«Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — говорится в сообщении.
Ранее в небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны: над южной частью города в районе Карантинной и Песочной бухт был виден след от заряда ПВО и облако от объекта, в который он попал, сообщил ТАСС.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в приграничных районах Крыма до 25 июня. Он также добавил, что обстановка в регионе спокойная.