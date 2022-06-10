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Над Севастополем прошла тренировка ПВО

Ведомости

Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — говорится в сообщении.

Ранее в небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны: над южной частью города в районе Карантинной и Песочной бухт был виден след от заряда ПВО и облако от объекта, в который он попал, сообщил ТАСС.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что высокий (желтый) уровень террористической опасности продлен в приграничных районах Крыма до 25 июня. Он также добавил, что обстановка в регионе спокойная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных