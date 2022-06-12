Путин в поздравлении с Днем России призвал граждан к сплоченности

Ранее на этой неделе Путин сравнил текущую ситуацию на Украине с Северной войной (1700–1721 гг.) со Швецией, которую вел Петр I. «Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал [территорию у Швеции]. Ничего он не отторгал! Он возвращал», – пояснил Путин, уточнив, что речь шла обо «всем Приладожье» и территории, «где сегодня Петербург основан».