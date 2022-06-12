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Путин в поздравлении с Днем России призвал граждан к сплоченности

Ведомости

Президент России Владимир Путин 12 июня на церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда поздравил граждан с Днем России и заявил о важности сплоченности народа. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля. 

«Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — сказал президент. 

Путин рассказал о «великой силе» вековых традиций, нравственных ценностей и духовных устоев, которые «рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными».

Президент упомянул в своей речи заслуги императора Петра I. Его по праву называют великим реформатором, а споры о этих реформах идут до сих пор, заявил Путин.

«Но невозможно не признать: именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы», — сказал президент. 

Ранее на этой неделе Путин сравнил текущую ситуацию на Украине с Северной войной (1700–1721 гг.) со Швецией, которую вел Петр I. «Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал [территорию у Швеции]. Ничего он не отторгал! Он возвращал», – пояснил Путин, уточнив, что речь шла обо «всем Приладожье» и территории, «где сегодня Петербург основан».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных