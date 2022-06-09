Путин сравнил обстоятельства спецоперации с Северной войной

1 сентября 2021 г. в детском центре «Океан» во Владивостоке один из принимавших участие в разговоре школьников поправил президента. «Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, ни фига себе! Что они все делали там, под Полтавой?» – рассуждал он. Затем слово взял школьник. «Владимир Владимирович, не сочтите за дерзость, но это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», – уточнил мальчик. Он также добавил, что эта война длилась с 1700 по 1721 г.