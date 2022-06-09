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Путин сравнил обстоятельства спецоперации с Северной войной

Президент рассказал, почему «на нашу долю выпало возвращать и укреплять»
Екатерина Гробман
Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными на ВДНХ в Москве сравнил текущую ситуацию на Украине с Северной войной (1700–1721 гг.) со Швецией, которую вел Петр I. Встреча проходила на полях мультимедийной выставки «Петр I. Рождение империи» в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве по случаю 350-летнего юбилея со дня рождения царя.

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал [территорию у Швеции]. Ничего он не отторгал! Он возвращал», – пояснил Путин, уточнив, что речь шла обо «всем Приладожье» и территории, «где сегодня Петербург основан».

«Там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал», – сообщил Путин.

По его оценке, с тех пор мировая политика практически не изменилась.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – заключил он. Свое видение геополитического устройства президент описал так: «Не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть».

Суверенитет в современном смысле, согласно Путину, складывается из нескольких вещей.

Во-первых, это военно-политический суверенитет: «Важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность». Во-вторых, речь идет об экономическом суверенитете: «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства».

Кроме того, важны «технологический суверенитет» и «общественный суверенитет». Под последним Путин понимает «способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач», «уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории».

Это не первый раз, когда Путин говорит о Северной войне.

1 сентября 2021 г. в детском центре «Океан» во Владивостоке один из принимавших участие в разговоре школьников поправил президента. «Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, ни фига себе! Что они все делали там, под Полтавой?» – рассуждал он. Затем слово взял школьник. «Владимир Владимирович, не сочтите за дерзость, но это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», – уточнил мальчик. Он также добавил, что эта война длилась с 1700 по 1721 г.

На мероприятии на ВДНХ отвечая на вопрос одного из участников, Путин сказал, что через 10 лет россияне будут жить лучше. «Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – сказал Путин.

По его словам, успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях. Для этого у России есть «традиции образования» и сильная математическая школа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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