Путин сравнил обстоятельства спецоперации с Северной войной

Путин сравнил обстоятельства спецоперации с Северной войнойПрезидент рассказал, почему «на нашу долю выпало возвращать и укреплять»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными на ВДНХ в Москве сравнил текущую ситуацию на Украине с Северной войной (1700–1721 гг.) со Швецией, которую вел Петр I. Встреча проходила на полях мультимедийной выставки «Петр I. Рождение империи» в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве по случаю 350-летнего юбилея со дня рождения царя.
«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал [территорию у Швеции]. Ничего он не отторгал! Он возвращал», – пояснил Путин, уточнив, что речь шла обо «всем Приладожье» и территории, «где сегодня Петербург основан».
«Там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал», – сообщил Путин.
По его оценке, с тех пор мировая политика практически не изменилась.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – заключил он. Свое видение геополитического устройства президент описал так: «Не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть».
Суверенитет в современном смысле, согласно Путину, складывается из нескольких вещей.
Во-первых, это военно-политический суверенитет: «Важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность». Во-вторых, речь идет об экономическом суверенитете: «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства».
Кроме того, важны «технологический суверенитет» и «общественный суверенитет». Под последним Путин понимает «способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач», «уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории».
Это не первый раз, когда Путин говорит о Северной войне.
1 сентября 2021 г. в детском центре «Океан» во Владивостоке один из принимавших участие в разговоре школьников поправил президента. «Зачем Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, ни фига себе! Что они все делали там, под Полтавой?» – рассуждал он. Затем слово взял школьник. «Владимир Владимирович, не сочтите за дерзость, но это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», – уточнил мальчик. Он также добавил, что эта война длилась с 1700 по 1721 г.
На мероприятии на ВДНХ отвечая на вопрос одного из участников, Путин сказал, что через 10 лет россияне будут жить лучше. «Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – сказал Путин.
По его словам, успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях. Для этого у России есть «традиции образования» и сильная математическая школа.