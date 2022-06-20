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Медведев выступил против «разморозки» отношений России и США

Ведомости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас не самое подходящее время для переговоров с США по договору СНВ-3 и для размораживания отношений с Вашингтоном в принципе.

«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. <…> Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях», — подчеркнул Медведев. По его словам, начало переговоров с США по договору СНВ-3 будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно документу, Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. 29 января 2021 г. Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет – до 5 февраля 2026 г.

В начале июня помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в этой сфере Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон заинтересован в действии ограничений на российский ядерный арсенал, которые прописаны в ДСНВ-3, после 2026 г. Она назвала «критически важной» задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных