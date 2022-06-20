Медведев выступил против «разморозки» отношений России и США

«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. <…> Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях», — подчеркнул Медведев. По его словам, начало переговоров с США по договору СНВ-3 будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля.