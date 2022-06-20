Медведев выступил против «разморозки» отношений России и США
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас не самое подходящее время для переговоров с США по договору СНВ-3 и для размораживания отношений с Вашингтоном в принципе.
«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. <…> Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях», — подчеркнул Медведев. По его словам, начало переговоров с США по договору СНВ-3 будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля.
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно документу, Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. 29 января 2021 г. Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет – до 5 февраля 2026 г.
В начале июня помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в этой сфере Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон заинтересован в действии ограничений на российский ядерный арсенал, которые прописаны в ДСНВ-3, после 2026 г. Она назвала «критически важной» задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия.