Песков: Россия готова заключить мир с Украиной при выполнении требований

Концепция мирного разрешения ситуации на Украине предусматривает выполнение 15 пунктов. Среди них, в частности, признание Крыма за Россией и провозглашение его нейтрального статуса, полное прекращение Украиной всех связей с НАТО, а также разрыв соглашения о стратегическом партнерстве с США, вывод войск России на позиции до 24 февраля, а также сокращение украинской армии до 150 000 человек и резерва до 100 000 человек.