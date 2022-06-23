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Песков: Россия готова заключить мир с Украиной при выполнении требований

Ведомости

Кремль не успел ознакомиться с планом мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, опубликованном в журнале о международной политике The National Interest. Однако условием для заключения мира пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выполнение российских требований, пишет «РИА Новости».

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – ответил Песков на вопрос о статье The National Interest в ходе пресс-колла.

«Украина прекрасно знает все», – пояснил он касательно требований, предъявляемых к украинской стороне.

Статья Дэвида Пайна, бывший старшего офицера вооруженных сил США, была опубликована в The National Interest 18 июня. В ней приводится проект возможного, с точки зрения редакции, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.

Концепция мирного разрешения ситуации на Украине предусматривает выполнение 15 пунктов. Среди них, в частности, признание Крыма за Россией и провозглашение его нейтрального статуса, полное прекращение Украиной всех связей с НАТО, а также разрыв соглашения о стратегическом партнерстве с США, вывод войск России на позиции до 24 февраля, а также сокращение украинской армии до 150 000 человек и резерва до 100 000 человек.

По версии журнала, план мирного договора также предполагает:

  • восстановление дипломатических отношений между Украиной и Россией, а также Россией и странами - членами НАТО;
  • поддержка Россией заявки Украины на вступление в ЕС;
  • проведение к осени 2022 г. референдумов на территории ЛНР и ДНР;

  • уничтожение Украиной всего ударного вооружения под контролем России и запрет на разработку оружия массового поражения;

  • возвращение всех пленных на родину;

  • отказ сторон от проведения международных трибуналов и стремления отсудить репарации;

  • одобрение оказание помощи со стороны США и ЕС на восстановление Украины;

  • отмена всех санкций против России и возврат государственных и частных активов, связанных с РФ;

  • отказ НАТО расширяться на восток и вдоль границ России;

  • начало переговоров между Россией и США о включении РФ в общую архитектуру безопасности Европы и продлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных