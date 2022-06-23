Песков: Россия готова заключить мир с Украиной при выполнении требований
Кремль не успел ознакомиться с планом мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, опубликованном в журнале о международной политике The National Interest. Однако условием для заключения мира пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выполнение российских требований, пишет «РИА Новости».
«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – ответил Песков на вопрос о статье The National Interest в ходе пресс-колла.
«Украина прекрасно знает все», – пояснил он касательно требований, предъявляемых к украинской стороне.
Статья Дэвида Пайна, бывший старшего офицера вооруженных сил США, была опубликована в The National Interest 18 июня. В ней приводится проект возможного, с точки зрения редакции, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
Концепция мирного разрешения ситуации на Украине предусматривает выполнение 15 пунктов. Среди них, в частности, признание Крыма за Россией и провозглашение его нейтрального статуса, полное прекращение Украиной всех связей с НАТО, а также разрыв соглашения о стратегическом партнерстве с США, вывод войск России на позиции до 24 февраля, а также сокращение украинской армии до 150 000 человек и резерва до 100 000 человек.
По версии журнала, план мирного договора также предполагает:
- восстановление дипломатических отношений между Украиной и Россией, а также Россией и странами - членами НАТО;
- поддержка Россией заявки Украины на вступление в ЕС;
- проведение к осени 2022 г. референдумов на территории ЛНР и ДНР;
уничтожение Украиной всего ударного вооружения под контролем России и запрет на разработку оружия массового поражения;
возвращение всех пленных на родину;
отказ сторон от проведения международных трибуналов и стремления отсудить репарации;
одобрение оказание помощи со стороны США и ЕС на восстановление Украины;
отмена всех санкций против России и возврат государственных и частных активов, связанных с РФ;
отказ НАТО расширяться на восток и вдоль границ России;
начало переговоров между Россией и США о включении РФ в общую архитектуру безопасности Европы и продлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.