Песков прокомментировал данные о переданном Путину послании Зеленского

«Я могу сказать следующее: речь не идет о каком-то письменном послании, вот единственное, что я могу сказать», — пояснил представитель Кремля. Видодо прибыл в Москву 30 июня на встречу с Путиным, а накануне в Киеве встретился с Зеленским.