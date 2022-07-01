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Песков прокомментировал данные о переданном Путину послании Зеленского

Ведомости

Послание президента Украины Владимира Зеленского, переданное индонезийским лидером Джоко Видодо российскому президенту Владимиру Путину, было представлено не в письменной форме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Я могу сказать следующее: речь не идет о каком-то письменном послании, вот единственное, что я могу сказать», — пояснил представитель Кремля. Видодо прибыл в Москву 30 июня на встречу с Путиным, а накануне в Киеве встретился с Зеленским.

На встрече в столице лидеры обсуждали ситуацию на Украине, торгово-экономическое сотрудничество России, Евразийского экономического союза и Индонезии, партнерство в энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в свою очередь заявил изданию «Страна.ua», что Зеленский не передавал Путину какого-либо послания. «Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях», - отметил он.

Зеленский ранее неоднократно предлагал российской стороне провести переговоры с Путиным, чтобы решить конфликт на Украине. Лидеры нескольких западных стран в ходе переговоров с российским президентом передавали ему просьбы Зеленского. Российская сторона не отвергает возможность такой встречи, однако она должна быть тщательно подготовлена, пояснил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее по теме: Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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