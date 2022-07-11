Путин и Лукашенко обсудили калининградский транзит
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ход спецоперации российских войск на Украине и транзит в Калининградскую область, передает пресс-служба Кремля.
«Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги», — говорится в сообщении.
В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.
Помимо этого главы государств обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. «Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — подчеркнули в пресс-службе.
Белорусское агентство «БелТА» в своем Telegram-канале отмечает, что в ходе беседы лидеры также касались спецоперации на Украине, ситуации на постсоветском пространстве, поставок российских энергоносителей в Европу, строительства белорусского порта и вопросов обороны Белоруссии и России.
В конце июня Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге, где обсудили ситуацию с поставками удобрений другим странам. Неформальные переговоры глав государств прошли в резиденции в поселке Завидово Тверской области.
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