МИД России ввел санкции в отношении 39 граждан Австралии

В министерстве рассказали, что в список вошли представители силовых структур, погранслужбы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии. В частности, в нем фигурируют заместители министра внутренних дел Марк Эблонг, Эндрю Кеффорд, Черил-энн Мой, Майкл Пеззулло, Джастин Сандерс, Питер Вервер, топ-менеджеры компании Serco Бен Бэйот, Гэрри Браун, Майкл Стриклэнд, Клинт Томас, Питер Виллинг и др.