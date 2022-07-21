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МИД России ввел санкции в отношении 39 граждан Австралии

Ведомости

Министерство иностранных дел России внесло 39 граждан Австралии в санкционный список в ответ на ограничения Канберры, введенные по австралийскому аналогу «закона Магнитского», говорится на сайте МИДа.

В министерстве рассказали, что в список вошли представители силовых структур, погранслужбы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии. В частности, в нем фигурируют заместители министра внутренних дел Марк Эблонг, Эндрю Кеффорд, Черил-энн Мой, Майкл Пеззулло, Джастин Сандерс, Питер Вервер, топ-менеджеры компании Serco Бен Бэйот, Гэрри Браун, Майкл Стриклэнд, Клинт Томас, Питер Виллинг и др.

«В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — подчеркнули в МИДе.

1 июля власти Австралии ввели санкции в отношении двоюродного брата президента России Игоря Путина, его родственников, гимнастки Алины Кабаевой, бизнесмена и сооснователя группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова (состояние, по оценке Forbes, — $1,3 млрд), министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных