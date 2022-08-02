В Испании отказались от идеи передать Украине танки Leopard
Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard, находящиеся на военной базе в Сарагосе, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.
«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу сказать, что боевые машины Leopard, которые не используются в Сарагосе много лет, невозможно отправить, потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии», — цитирует Роблес издание El Mundo.
По ее словам, были проведены соответствующие проверки, в ходе которых выяснилось, что танки находятся в состоянии, в котором их нельзя использовать. «Мы не можем их передать, потому что это был бы риск для людей», — заключила глава оборонного ведомства.
12 июля издание Infodefensa сообщило, что министерство обороны Испании может передать Украине десять танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. Планировалось, что после того, как танки и БТР станут украинской собственностью, правительство Украины профинансирует их модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP).
Посол Украины Сергей Погорельцев ранее поблагодарил Испанию за военную помощь, однако счел ее недостаточной, писало El Pais. Он заявил, что боеприпасов хватает только «на два часа боя». Тогда Погорельцев попросил поставить тяжелое вооружение (противокорабельные и зенитные ракеты, 155-мм гаубицы или 120-мм минометы), но прежде всего речь шла о танках Leopard. Посол также пожаловался, что Испания демонстрирует «один из самых низких уровней военной помощи [Украине] по отношению к своему оборонному бюджету».
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