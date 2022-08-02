Китайские истребители Су-35 отправились в Тайваньский пролив
Группа китайских истребителей Су-35 пересекает Тайваньский пролив, сообщил государственный телеканал КНР CGTN.
«Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив», – говорится в сообщении.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на борту Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Суньшан столицы Тайваня Тайбэя.
В канун визита Пелоси Китай, Тайвань и США усилили военную активность в районе острова. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 29 июля проводит ряд учений в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, в провинции Чжецзян (к северу от острова) учения пройдут 3-5 августа.
Предполагается, что завтра Пелоси проведет встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане, местном парламенте, после чего около 17:00 (12:00 мск) Пелоси покинет остров.
Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Также в Китае отметили, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и территориальной целостности.
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