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Китайские истребители Су-35 отправились в Тайваньский пролив

Ведомости

Группа китайских истребителей Су-35 пересекает Тайваньский пролив, сообщил государственный телеканал КНР CGTN.

«Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив», – говорится в сообщении.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на борту Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Суньшан столицы Тайваня Тайбэя.

В канун визита Пелоси Китай, Тайвань и США усилили военную активность в районе острова. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 29 июля проводит ряд учений в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, в провинции Чжецзян (к северу от острова) учения пройдут 3-5 августа. 

Предполагается, что завтра Пелоси проведет встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане, местном парламенте, после чего около 17:00 (12:00 мск) Пелоси покинет остров.

Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Также в Китае отметили, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и территориальной целостности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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