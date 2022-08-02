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США ввели визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц

Ведомости

Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских чиновников и военных в связи с военной спецоперацией на Украине, сообщается на сайте ведомства.

«В список входят 893 должностных лица Российской Федерации, таких как члены Совета Федерации и военные, за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», – говорится в сообщении.

В госдепе также заявили, что вводят санкции против крупных российских предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, а также АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Ранее сегодня минфин США расширил черный санкционный список (SDN), включив в него 13 россиян и более 30 организаций, предполагающий заморозку активов на территории США и запрет на въезд в страну. В него, в частности, попали спортсменка Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и глава ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников.

28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, глава «Камаза» Сергей Когогин, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных