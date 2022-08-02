США ввели визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц
Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских чиновников и военных в связи с военной спецоперацией на Украине, сообщается на сайте ведомства.
«В список входят 893 должностных лица Российской Федерации, таких как члены Совета Федерации и военные, за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», – говорится в сообщении.
В госдепе также заявили, что вводят санкции против крупных российских предпринимателей Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, а также АО «Государственная транспортная лизинговая компания».
Ранее сегодня минфин США расширил черный санкционный список (SDN), включив в него 13 россиян и более 30 организаций, предполагающий заморозку активов на территории США и запрет на въезд в страну. В него, в частности, попали спортсменка Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и глава ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников.
28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, глава «Камаза» Сергей Когогин, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и др.
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