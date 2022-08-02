США ввели визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц

Ранее сегодня минфин США расширил черный санкционный список (SDN), включив в него 13 россиян и более 30 организаций, предполагающий заморозку активов на территории США и запрет на въезд в страну. В него, в частности, попали спортсменка Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и глава ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников.