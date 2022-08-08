В США заявили, что не рассматривают Африку как арену для конкуренции с КНР и Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит в Африке партнера, а не арену для конкуренции с КНР и Россией, сообщает ТАСС.
«Мы не хотим несбалансированных отношений или отношений, строящихся по принципу сделок. Наше партнерство с Африкой не нацелено на то, чтобы перещеголять кого-то еще», — сказал госсекретарь на пресс-конференции в ходе визита в Преторию.
По словам Блинкена, США намерены помочь Африке со стабилизацией зон конфликтов, а также с борьбой против экстремизма в уязвимых регионах. ЧВК «Вагнер» же, добавил госсекретарь, пользуется спросом в Африке только потому, что нет других альтернатив обеспечения безопасности в регионе.
Касательно ситуации вокруг России и КНР, Блинкен отметил, что США отстаивают «некоторые базовые принципы» международного права и межгосударственных отношений в случае с Россией и Украиной, Китаем и Тайванем, а также Ближним Востоком.
8 августа Блинкен начал зарубежное турне, в рамках которого он уже посетил ЮАР, далее он отправится в Демократическую Республику Конго и Руанду.
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