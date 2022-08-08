Газета
Политика

В США заявили, что не рассматривают Африку как арену для конкуренции с КНР и Россией

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит в Африке партнера, а не арену для конкуренции с КНР и Россией, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим несбалансированных отношений или отношений, строящихся по принципу сделок. Наше партнерство с Африкой не нацелено на то, чтобы перещеголять кого-то еще», — сказал госсекретарь на пресс-конференции в ходе визита в Преторию.

По словам Блинкена, США намерены помочь Африке со стабилизацией зон конфликтов, а также с борьбой против экстремизма в уязвимых регионах. ЧВК «Вагнер» же, добавил госсекретарь, пользуется спросом в Африке только потому, что нет других альтернатив обеспечения безопасности в регионе.

Касательно ситуации вокруг России и КНР, Блинкен отметил, что США отстаивают «некоторые базовые принципы» международного права и межгосударственных отношений в случае с Россией и Украиной, Китаем и Тайванем, а также Ближним Востоком.

8 августа Блинкен начал зарубежное турне, в рамках которого он уже посетил ЮАР, далее он отправится в Демократическую Республику Конго и Руанду.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных