В США заявили, что не рассматривают Африку как арену для конкуренции с КНР и Россией

По словам Блинкена, США намерены помочь Африке со стабилизацией зон конфликтов, а также с борьбой против экстремизма в уязвимых регионах. ЧВК «Вагнер» же, добавил госсекретарь, пользуется спросом в Африке только потому, что нет других альтернатив обеспечения безопасности в регионе.