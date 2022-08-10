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Глава Пентагона: НАТО не ищет конфронтации с Россией

Ведомости

НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. 

«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — подчеркнул Ллойд (цитата по ТАСС).

В конце июня НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В документе, принятом после саммита альянса в Мадриде, подчеркивалось, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.

При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных