Глава Пентагона: НАТО не ищет конфронтации с Россией
НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — подчеркнул Ллойд (цитата по ТАСС).
В конце июня НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В документе, принятом после саммита альянса в Мадриде, подчеркивалось, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.
При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.
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