Глава Пентагона: НАТО не ищет конфронтации с Россией

В конце июня НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В документе, принятом после саммита альянса в Мадриде, подчеркивалось, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.