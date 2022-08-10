Казахстан предложил России упростить систему пропуска туристов на Байконур

7 мая на Байконуре задержали британского блогера Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они приехали на Байконур, чтобы сфотографироваться и снять видео, однако были задержаны в районе стартовой площадки 112. 9 августа с космодрома запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям», а также 16 малых аппаратов.