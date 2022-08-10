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Казахстан предложил России упростить систему пропуска туристов на Байконур

Ведомости

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин на встрече с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым предложил упростить систему пропуска на Байконур посредством применения онлайн-системы для туристов. Это должно способствовать развитию туризма на космическом комплексе, сообщает пресс-служба Минцифры.

До 2050 г. между странами действует договор об аренде космодрома. Россия ежегодно платит за аренду $115 млн, что составляет 5% от бюджета «Роскосмоса».

Стороны подняли вопрос реализации проекта «Байтерек» (строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет «Союз-5») и отметили необходимость сдвига сроков первого испытательного пуска на 2024 г. Они также рассмотрели вопрос развития нормативно-правовой базы, направленной на активизацию взаимного сотрудничества в космической отрасли.

7 мая на Байконуре задержали британского блогера Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они приехали на Байконур, чтобы сфотографироваться и снять видео, однако были задержаны в районе стартовой площадки 112. 9 августа с космодрома запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям», а также 16 малых аппаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных