В Белоруссии заявили о готовности сотрудничать с НАТО при сохранении союза с РФ

«Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь... надо думать об установлении взаимовыгодных отношений в том числе и со странами — членами блока НАТО. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что Российская Федерация наш стратегический союзник», – рассказал он.