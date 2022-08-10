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В Белоруссии заявили о готовности сотрудничать с НАТО при сохранении союза с РФ

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Минск заинтересован в сотрудничестве со странами НАТО, если те готовы исходить из того, что Белоруссия и Россия являются союзниками. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью «ВоенТВ».

«Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь... надо думать об установлении взаимовыгодных отношений в том числе и со странами — членами блока НАТО.  Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что Российская Федерация наш стратегический союзник», – рассказал он.

Ревенко пояснил, что подобные отношения Белоруссия и страны НАТО уже развивали, в частности, по вопросам миротворческой деятельности и в сфере культуры. Конфликт между республикой и альянсом, наблюдаемый сегодня, по его оценке, вызван отдельными странами НАТО, которые хотят «обострить отношения с Россией».

Ранее по итогам встречи 25 июня президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге было объявлено, что Россия создаст возможности для использования территории Белоруссии для ядерного сдерживания НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных