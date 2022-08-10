В Белоруссии заявили о готовности сотрудничать с НАТО при сохранении союза с РФ
Минск заинтересован в сотрудничестве со странами НАТО, если те готовы исходить из того, что Белоруссия и Россия являются союзниками. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью «ВоенТВ».
«Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Республика Беларусь... надо думать об установлении взаимовыгодных отношений в том числе и со странами — членами блока НАТО. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что Российская Федерация наш стратегический союзник», – рассказал он.
Ревенко пояснил, что подобные отношения Белоруссия и страны НАТО уже развивали, в частности, по вопросам миротворческой деятельности и в сфере культуры. Конфликт между республикой и альянсом, наблюдаемый сегодня, по его оценке, вызван отдельными странами НАТО, которые хотят «обострить отношения с Россией».
Ранее по итогам встречи 25 июня президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге было объявлено, что Россия создаст возможности для использования территории Белоруссии для ядерного сдерживания НАТО.
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