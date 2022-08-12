Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Последний раз члены Совбеза проводила совещание 15 июля. Тогда президент предложил обсудить ситуацию в регионах. В качестве докладчиков выступили директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. 1 июля члены Совбеза обсуждали вопросы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, отмечали в пресс-службе администрации президента.