Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы безопасности на военном направлении, передает пресс-служба Кремля.
«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении. Докладчик — министр обороны Сергей Шойгу», — отметил глава государства.
Последний раз члены Совбеза проводила совещание 15 июля. Тогда президент предложил обсудить ситуацию в регионах. В качестве докладчиков выступили директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. 1 июля члены Совбеза обсуждали вопросы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, отмечали в пресс-службе администрации президента.
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