Краснодарский мэр подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление в городскую Думу о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Это следует из распоряжения председателя городской Думы Веры Галушко о созыве экстренного заседания местного парламента.
«В городскую Думу Краснодара поступило заявление главы муниципального образования город Краснодар о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Предлагается в соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования город Краснодар принять решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования город Краснодар», — написано в пояснительной записке к документу.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. В сообщении отмечено, что назначение экс-мэра Краснодара на пост главы Харьковской области «выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко».
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