Краснодарский мэр подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий

«В городскую Думу Краснодара поступило заявление главы муниципального образования город Краснодар о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Предлагается в соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования город Краснодар принять решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования город Краснодар», — написано в пояснительной записке к документу.