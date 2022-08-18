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Краснодарский мэр подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий

Ведомости

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление в городскую Думу о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Это следует из распоряжения председателя городской Думы Веры Галушко о созыве экстренного заседания местного парламента.

«В городскую Думу Краснодара поступило заявление главы муниципального образования город Краснодар о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Предлагается в соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования город Краснодар принять решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования город Краснодар», — написано в пояснительной записке к документу.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что Алексеенко станет председателем совета министров администрации Харьковской области. В сообщении отмечено, что назначение экс-мэра Краснодара на пост главы Харьковской области «выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных