МВД Эстонии: граждане России могут потерять недвижимость в стране из-за санкций
Россияне, которые владеют недвижимостью в Эстонии, могут лишиться ее из-за визового запрета и накопленных долгов, заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар порталу ERR.
По его словам, если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества. Россиянам в балтийской республике принадлежит 41 351 объект недвижимости.
«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», — отметил Коммусаар.
Политик также считает, что Эстонии следует дополнительно ограничить возможность владеть недвижимостью для граждан государств, не входящих в ЕС.
«Могут ли граждане третьих стран владеть землей и недвижимым имуществом, например, в районе критически важной инфраструктуры или приграничных районах? Это определенно нуждается в дополнительных изменениях», — заключил он.
17 августа правительство Эстонии заявило о планах ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза. Глава МИДа страны Урмас Рейнсалу отметил, что это предложение не противоречит законам Евросоюза, и в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда все страны закрыли свои границы для граждан других государств ЕС и всю Шенгенскую зону.
После этого главы министерств иностранных дел Евросоюза договорились о встрече 31 августа для обсуждения изменений в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. В первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку. Изначально будет рассмотрено создание добровольной системы, которая призвана кратно сократить выдачу туристических виз жителям России.
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