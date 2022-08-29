МВД Эстонии: граждане России могут потерять недвижимость в стране из-за санкций

После этого главы министерств иностранных дел Евросоюза договорились о встрече 31 августа для обсуждения изменений в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. В первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку. Изначально будет рассмотрено создание добровольной системы, которая призвана кратно сократить выдачу туристических виз жителям России.