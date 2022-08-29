Чехия 9 сентября созовет срочную встречу министров энергетики ЕС
Внеочередное заседание министров энергетики ЕС по ценам на энергоносители состоится 9 сентября, передает агентство Reuters со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу.
«По моей просьбе правительство Чехии обратилось к руководству Еврокомиссии с предложением провести 9 сентября в Праге внеочередную встречу тех министров стран ЕС, которые курируют вопросы энергетики. Необходимо обсудить наши дальнейшие совместные действия в условиях резкого роста цен на энергоносители», — отметил Сикелу.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала, в свою очередь, сообщил на своей странице в Twitter, что обсуждал встречу министров энергетики с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
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