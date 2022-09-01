Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, сообщил глава организации Рафаэль Гросси, который возглавляет прибывшую на территорию ЗАЭС делегацию специалистов МАГАТЭ, передает ТАСС.
«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», — сказал он.
Гросси также сообщил, что за несколько часов инспекции ЗАЭС ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи».
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС сегодня из подконтрольного Украине города Запорожье. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция. Удары по территории прекратились, когда миссия МАГАТЭ прошла через блокпост.
Предполагается, что специалисты МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС до 3 сентября. Также Гросси не исключил возможность пообщаться с жителями Энергодара, который находится в подконтрольной России части Запорожской области. Гросси отмечал, что миссией поездки МАГАТЭ является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Украины и США.
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