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Песков заявил об угрозе работы всей системы «Северного потока»

Ведомости

Надежность работы всей системы «Северного потока» находится под угрозой, и виноват в этом не «Газпром». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, стоит ли ждать новых ремонтных работ на газопроводе в ближайшее время. 

«Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте. Собственно резервирование отсутствует, не по вине "Газпрома". Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы она под угрозой», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь заявил, что ситуацию с «Северным потоком» можно объяснить «иррациональными» действиями европейских властей. При этом, по его словам, за решения властей приходится платить «простым гражданам».

В середине июня поставки газа по газопроводу уменьшились до 40%. Это случилось из-за того, что компания Siemens не смогла вернуть компании отремонтированную турбину из Канады. Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». Уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%. 

31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой», из-за планового ремонта. Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится 3 сентября.

Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности. 

В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных