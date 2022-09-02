Песков заявил об угрозе работы всей системы «Северного потока»

Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности.