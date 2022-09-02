Песков заявил об угрозе работы всей системы «Северного потока»
Надежность работы всей системы «Северного потока» находится под угрозой, и виноват в этом не «Газпром». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, стоит ли ждать новых ремонтных работ на газопроводе в ближайшее время.
«Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте. Собственно резервирование отсутствует, не по вине "Газпрома". Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы она под угрозой», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее пресс-секретарь заявил, что ситуацию с «Северным потоком» можно объяснить «иррациональными» действиями европейских властей. При этом, по его словам, за решения властей приходится платить «простым гражданам».
В середине июня поставки газа по газопроводу уменьшились до 40%. Это случилось из-за того, что компания Siemens не смогла вернуть компании отремонтированную турбину из Канады. Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». Уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%.
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой», из-за планового ремонта. Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится 3 сентября.
Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за юридической неопределенности.
В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие.
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