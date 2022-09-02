Токаев отправил в отставку министра информации Казахстана Умарова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия Аскара Умарова на должности министра информации и общественного развития Казахстана, следует из распоряжения на сайте главы государства.
«Распоряжением главы государства Умаров Аскар Куанышевич назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте республики Казахстан», — следует из сообщения.
Новым министром стал Дархан Кадырали, ранее занимавший пост председателя правления АО «Республиканская газета «Егемен Казахстан».
5 января президент Токаев отправил правительство в отставку на фоне беспорядков, начавшихся в стране с протестов по поводу роста цен на газ. 11 января глава государства утвердил новый состав совета министров республики. Умаров тогда стал министром информации и общественного развития.
После этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале заявил, что изучил предыдущие высказывания Умарова о России и «не радуется такому назначению». Глава российского ведомства напомнил, что казахстанский министр называл День Победы «непонятным», а русских в республике — «неназванной диаспорой». Кроме того, Умаров высказывался об «отвратительном сервисе» бизнеса, которым управляют россияне в Казахстане.
Сам Умаров позже назвал подобные обвинения в свой адрес «демонизацией». Он подчеркнул, что на всех постах вел «плодотворную работу» с Россией, а также подтвердил «приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».
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