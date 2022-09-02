Токаев отправил в отставку министра информации Казахстана Умарова

После этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале заявил, что изучил предыдущие высказывания Умарова о России и «не радуется такому назначению». Глава российского ведомства напомнил, что казахстанский министр называл День Победы «непонятным», а русских в республике — «неназванной диаспорой». Кроме того, Умаров высказывался об «отвратительном сервисе» бизнеса, которым управляют россияне в Казахстане.