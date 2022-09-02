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Bloomberg: ЕС выделит Украине очередной пакет помощи в размере 5 млрд евро

Ведомости

Евросоюз представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро, передает агентство Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

Как отмечают источники, представители ЕС согласовали детали нового пакета на встрече, состоявшейся в пятницу в онлайн-формате, а также договорились продолжить разработку механизма предоставления Украине оставшихся 3 млрд евро макроэкономической помощи.

«Германия, крупнейший донор помощи, по-прежнему не согласна с комиссией, поскольку Берлин настаивает на предоставлении Украине невозвратных грантов, утверждая, что увеличение объема долга еще больше подорвет экономику, близкую к дефолту», — отмечает собеседник.

Исполнительный орган ЕС в свою очередь настаивал на предоставлении льготных кредитов с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами в случае дефолта украинской экономики.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе «искусственно задерживают» финансовую помощь Украине на 8 млрд евро. Он отметил, что граждане Украины, в частности пенсионеры и учителя, зависят от бюджетных выплат, и призвал страны ЕС не делать украинцев «заложниками нерешительности или бюрократизма».

Глава минфина страны Сергей Марченко также сообщал, что объем финансовой помощи, полученной Украиной от зарубежных доноров а августе, составил $4,6 млрд, что стало рекордным значением с февраля. Полученных средств хватило на погашение всех бюджетных расходов, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных