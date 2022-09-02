Bloomberg: ЕС выделит Украине очередной пакет помощи в размере 5 млрд евро

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе «искусственно задерживают» финансовую помощь Украине на 8 млрд евро. Он отметил, что граждане Украины, в частности пенсионеры и учителя, зависят от бюджетных выплат, и призвал страны ЕС не делать украинцев «заложниками нерешительности или бюрократизма».