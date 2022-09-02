Bloomberg: ЕС выделит Украине очередной пакет помощи в размере 5 млрд евро
Евросоюз представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро, передает агентство Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.
Как отмечают источники, представители ЕС согласовали детали нового пакета на встрече, состоявшейся в пятницу в онлайн-формате, а также договорились продолжить разработку механизма предоставления Украине оставшихся 3 млрд евро макроэкономической помощи.
«Германия, крупнейший донор помощи, по-прежнему не согласна с комиссией, поскольку Берлин настаивает на предоставлении Украине невозвратных грантов, утверждая, что увеличение объема долга еще больше подорвет экономику, близкую к дефолту», — отмечает собеседник.
Исполнительный орган ЕС в свою очередь настаивал на предоставлении льготных кредитов с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами в случае дефолта украинской экономики.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе «искусственно задерживают» финансовую помощь Украине на 8 млрд евро. Он отметил, что граждане Украины, в частности пенсионеры и учителя, зависят от бюджетных выплат, и призвал страны ЕС не делать украинцев «заложниками нерешительности или бюрократизма».
Глава минфина страны Сергей Марченко также сообщал, что объем финансовой помощи, полученной Украиной от зарубежных доноров а августе, составил $4,6 млрд, что стало рекордным значением с февраля. Полученных средств хватило на погашение всех бюджетных расходов, добавил он.
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