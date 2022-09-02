«Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», — написал он.