Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака
Арестованный корректировщик вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил самоподрыв в центре Токмака в Запорожской области, написал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», — написал он.
Ранее Рогов сообщал ТАСС, что на Центральной улице в Токмаке произошел взрыв. На тот момент подробности происшествия не были известны.
Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.
8 августа глава ВГА региона Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. С 1 сентября все образовательные заведения Запорожской области будут работать по российским стандартам.
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