Путин назвал суверенитет главным приобретением спецоперации на Украине
Россия исполнит долг по защите Донбасса до конца, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что все происходящее сейчас на Донбассе было начато не Россией — напротив, она пытается закончить боевые действия, которые уже были начаты там.
«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году, после государственного переворота на Украине, те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет», — сказал он. По словам Путина, после безуспешных попыток решить проблему мирным путем Россия приняла решение ответить зеркально — «вооруженным путем».
«Мы это сделали сознательно. Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца», — подчеркнул глава государства. Он также отметил, что это позволит России укрепиться как внутри страны, так и на внешнеполитической арене.
Путин также обратил внимание на то, что Россия ничего не потеряла с 24 февраля. Напротив, главным приобретением стало укрепление суверенитета, который лежит в основе современного развития, считает президент. Он подчеркнул, что поляризация, которая сейчас развивается в мире, пойдет только на пользу: «Потому что все ненужное, вредное, все, что мешает идти вперед, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темп развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», — заключил Путин.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса