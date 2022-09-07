Путин назвал суверенитет главным приобретением спецоперации на Украине

Путин также обратил внимание на то, что Россия ничего не потеряла с 24 февраля. Напротив, главным приобретением стало укрепление суверенитета, который лежит в основе современного развития, считает президент. Он подчеркнул, что поляризация, которая сейчас развивается в мире, пойдет только на пользу: «Потому что все ненужное, вредное, все, что мешает идти вперед, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темп развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», — заключил Путин.