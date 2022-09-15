МИД Казахстана опроверг информацию о планах республики выйти из ОДКБ
Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о приостановке членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает портал stopfake.kz (создан при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными).
Как пишет портал, в соцсетях и мессенджерах ранее появилась информация о том, что Казахстан якобы планирует выйти из ОДКБ с 1 января 2023 г. Однако МИД Казахстана эти сообщения назвал фейком.
«Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны», — заявили в ведомстве. В МИДе подчеркнули, что Казахстан не собирается выходить из организации.
Министерство также отметило, что участие в ОДКБ является «важнейшим направлением внешней политики» республики. Уточняется, что страны - члены организации сотрудничают по вопросам противодействия международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков и др.
Договор о создании ОДКБ был подписан в 1992 г. Помимо Казахстана в организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Целями ОДКБ является укрепление международной и региональной стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
Накануне сайт ОДКБ подвергся DDоS-атаке, его пытались взломать, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. Отмечалось, что хакеры пытались внести изменения «в некоторые информационные сообщения».
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