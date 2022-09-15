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Путин и Мирзиёев подписали декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Узбекистана

Ведомости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали в четверг в ходе встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает «РИА Новости».

«Этот важнейший документ несомненно выведет на качественно новый уровень отношения России и Узбекистана, которые всегда строились на принципах равноправия и взаимного доверия», — отметил Путин.

По его словам, отношения Москвы и Ташкента «не подвержены мировой политической текущей конъюнктуре и внешнему давлению».

Путин на полях саммита ШОС уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ему также предстоят встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств. Заседание совета глав государств ШОС впервые за три года в очном формате проходит в Самарканде 15-16 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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