Путин и Мирзиёев подписали декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Узбекистана

Путин на полях саммита ШОС уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ему также предстоят встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств. Заседание совета глав государств ШОС впервые за три года в очном формате проходит в Самарканде 15-16 сентября.