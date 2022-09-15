Путин и Мирзиёев подписали декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Узбекистана
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали в четверг в ходе встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, передает «РИА Новости».
«Этот важнейший документ несомненно выведет на качественно новый уровень отношения России и Узбекистана, которые всегда строились на принципах равноправия и взаимного доверия», — отметил Путин.
По его словам, отношения Москвы и Ташкента «не подвержены мировой политической текущей конъюнктуре и внешнему давлению».
Путин на полях саммита ШОС уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ему также предстоят встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств. Заседание совета глав государств ШОС впервые за три года в очном формате проходит в Самарканде 15-16 сентября.
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