Клинтон рассказал об обсуждении расширения НАТО с Ельциным
Первый российский президент Борис Ельцин в разговоре с американским коллегой Биллом Клинтоном в свое время заявил, что не верит в возможность НАТО нанести удар по России со своих баз в Европе. Об этом рассказал сам Клинтон в интервью телеканалу CNN.
«Я спросил у него (Ельцина): "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?" Он ответил: "Нет, но многие пожилые женщины в Европейской части России верят в это"», – рассказал он.
Ельцин, по словам Клинтона, объяснил это тем, что историческая память россиян включает в себя воспоминания о Гитлере, а их прадедов – о Наполеоне.
Клинтон также рассказал, что предлагал Ельцину специальное партнерство, а также перспективы членства России в НАТО в будущем. Американский президент исходил, по его собственным словам, из того, что главными угрозами глобальной безопасности в будущем станут террористические организации и авторитарные страны, поставляющие им ядерное или биологическое оружие. На этом направлении обе державы могли бы работать вместе, считал он. Поэтому, считает Клинтон, утверждать, что корни украинского кризиса уходят в 90-е – некорректно.
Президент России Владимир Путин неоднократно обвинял НАТО в нарушении обещаний о нерасширении альянса на восток. Так, в декабре 2021 г. он сказал: «Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО». Объявляя о начале спецоперации на Украине 24 февраля, Путин заявил, что страны НАТО таким образом «просто кинули» Россию.
«Да, часто можно слышать, что политика – грязное дело. Возможно, но не настолько же, не до такой же степени», – сказал он тогда.
В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
В июле 2022 г. министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс. После ратификации документов всеми странами НАТО Финляндия и Швеция станут его членами.
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