Клинтон рассказал об обсуждении расширения НАТО с Ельциным

Клинтон также рассказал, что предлагал Ельцину специальное партнерство, а также перспективы членства России в НАТО в будущем. Американский президент исходил, по его собственным словам, из того, что главными угрозами глобальной безопасности в будущем станут террористические организации и авторитарные страны, поставляющие им ядерное или биологическое оружие. На этом направлении обе державы могли бы работать вместе, считал он. Поэтому, считает Клинтон, утверждать, что корни украинского кризиса уходят в 90-е – некорректно.