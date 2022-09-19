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Клинтон рассказал об обсуждении расширения НАТО с Ельциным

Ведомости

Первый российский президент Борис Ельцин в разговоре с американским коллегой Биллом Клинтоном в свое время заявил, что не верит в возможность НАТО нанести удар по России со своих баз в Европе. Об этом рассказал сам Клинтон в интервью телеканалу CNN.

«Я спросил у него (Ельцина): "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?" Он ответил: "Нет, но многие пожилые женщины в Европейской части России верят в это"», – рассказал он.

Ельцин, по словам Клинтона, объяснил это тем, что историческая память россиян включает в себя воспоминания о Гитлере, а их прадедов – о Наполеоне.

Клинтон также рассказал, что предлагал Ельцину специальное партнерство, а также перспективы членства России в НАТО в будущем. Американский президент исходил, по его собственным словам, из того, что главными угрозами глобальной безопасности в будущем станут террористические организации и авторитарные страны, поставляющие им ядерное или биологическое оружие. На этом направлении обе державы могли бы работать вместе, считал он. Поэтому, считает Клинтон, утверждать, что корни украинского кризиса уходят в 90-е – некорректно.

Президент России Владимир Путин неоднократно обвинял НАТО в нарушении обещаний о нерасширении альянса на восток. Так, в декабре 2021 г. он сказал: «Ни одного дюйма на восток», — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО». Объявляя о начале спецоперации на Украине 24 февраля, Путин заявил, что страны НАТО таким образом «просто кинули» Россию.

«Да, часто можно слышать, что политика – грязное дело. Возможно, но не настолько же, не до такой же степени», – сказал он тогда.

В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

В июле 2022 г. министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс. После ратификации документов всеми странами НАТО Финляндия и Швеция станут его членами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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