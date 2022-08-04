Более 20 стран ратифицировали документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Всего 7 стран из 30 еще не ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба альянса.
Последней страной, которая ратифицировала вступление стран в НАТО, стали США. Также некоторые участники «близки к завершению своих национальных процедур», отметил Столтенберг.
Генсек альянса добавил, что пока это самый быстрый процесс в истории присоединения стран к НАТО. Он не уточнил, какие страны еще не ратифицировали вступление.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине.
30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства. Он также добавил, что Стамбул будет пристально следить за соблюдением договоренностей, если же они не будут выполнены, то предложение о ратификации не будет направлено на рассмотрение в парламент.
Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек из Рабочей партии Курдистана, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности, писал ТАСС.
5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран - членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс. После ратификации документов всеми странами НАТО Финляндия и Швеция станут его членами.
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