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Более 20 стран ратифицировали документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости

Всего 7 стран из 30 еще не ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба альянса.

Последней страной, которая ратифицировала вступление стран в НАТО, стали США. Также некоторые участники «близки к завершению своих национальных процедур», отметил Столтенберг.

Генсек альянса добавил, что пока это самый быстрый процесс в истории присоединения стран к НАТО. Он не уточнил, какие страны еще не ратифицировали вступление.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине.

30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства. Он также добавил, что Стамбул будет пристально следить за соблюдением договоренностей, если же они не будут выполнены, то предложение о ратификации не будет направлено на рассмотрение в парламент.

Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек из Рабочей партии Курдистана, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности, писал ТАСС.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран - членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс. После ратификации документов всеми странами НАТО Финляндия и Швеция станут его членами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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