Более 20 стран ратифицировали документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства. Он также добавил, что Стамбул будет пристально следить за соблюдением договоренностей, если же они не будут выполнены, то предложение о ратификации не будет направлено на рассмотрение в парламент.