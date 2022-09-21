Великобритания не признает итоги референдумов в Донбассе и других областях
Великобритания никогда не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях, заявил министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли.
«Мы никогда не признаем результаты ни одного из этих мошеннических референдумов или попыток аннексировать суверенную территорию Украины», — написал Клеверли в Twitter.
Накануне аналогичное заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса и других территорий в состав России. Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что референдумы не будут признаны международным сообществом.
Накануне, 20 сентября, были утверждены даты проведения референдумов на территориях ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.
На фоне этих событий сегодня с обращением к гражданам России выступил президент Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.
Президент также не раз упоминал, что Россия в сложном мире будет только укреплять свою силу, независимость и суверенитет. Он отмечал, что успех страны складывается из труда, достижений людей, объединенных общими ценностями, культурой, традициями, уважением к истории и стремлением внести свой вклад в развитие России.
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