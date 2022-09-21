Великобритания не признает итоги референдумов в Донбассе и других областях

На фоне этих событий сегодня с обращением к гражданам России выступил президент Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.