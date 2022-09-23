ВЦИОМ: до 97% жителей Донбасса выступают за присоединение к России
Абсолютное большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей выступают за присоединение по итогам референдумов к России, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Так, в ДНР и ЛНР 87% респондентов заявили, что скорее примут участие в референдумах, которые начались сегодня. Не планируют голосовать 5% жителей ДНР и 8% – ЛНР. На контролируемых Россией территориях Запорожской области намерены принять участие в референдуме 80%, в Херсонской области этот показатель составил 69%.
За вхождение в состав России выступили по 97% жителей ДНР и ЛНР, 87% респондентов в Запорожье и 89% – в Херсонской области. Опрос проводился 22 сентября по телефону среди 4000 жителей данных регионов по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Сегодня на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Голосование продлится до 27 сентября, после чего в течение пяти дней результаты будут объявлены, об этом 21 сентября сообщили в избирательной комиссии Херсонской области.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Путин также подчеркнул, что Россия поддержит решения о присоединении освобожденных территорий, если они будут приняты на референдуме.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.
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