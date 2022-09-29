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Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию

Ведомости

Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть территорию России, если их пребывание в стране не продиктовано необходимостью, следует из заявления на сайте дипмиссии.

«В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если такой необходимости нет, покинуть страну», — говорится в заявлении.

В дипведомстве также отметили, что «становится все труднее» перемещаться по воздуху из России в Италию и другие страны. «Наблюдается резкий рост и без того высокой стоимости билетов, продаваемых авиакомпаниями, и есть новости о длинных очередях на некоторых пограничных переходах, соединяющих Российскую Федерацию с некоторыми соседними странами», — подчеркнуто в сообщении.

МИД Тайваня ранее сегодня призвал тех граждан, у кого есть российские паспорта, покинуть Россию. С аналогичной просьбой накануне, 28 сентября, к гражданам обратилось и посольство США в Москве. Помимо этого с этим же призывом уже выступили несколько стран Восточной Европы, в том числе Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных