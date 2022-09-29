Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию
Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть территорию России, если их пребывание в стране не продиктовано необходимостью, следует из заявления на сайте дипмиссии.
«В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если такой необходимости нет, покинуть страну», — говорится в заявлении.
В дипведомстве также отметили, что «становится все труднее» перемещаться по воздуху из России в Италию и другие страны. «Наблюдается резкий рост и без того высокой стоимости билетов, продаваемых авиакомпаниями, и есть новости о длинных очередях на некоторых пограничных переходах, соединяющих Российскую Федерацию с некоторыми соседними странами», — подчеркнуто в сообщении.
МИД Тайваня ранее сегодня призвал тех граждан, у кого есть российские паспорта, покинуть Россию. С аналогичной просьбой накануне, 28 сентября, к гражданам обратилось и посольство США в Москве. Помимо этого с этим же призывом уже выступили несколько стран Восточной Европы, в том числе Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия.
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