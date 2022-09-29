Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию

МИД Тайваня ранее сегодня призвал тех граждан, у кого есть российские паспорта, покинуть Россию. С аналогичной просьбой накануне, 28 сентября, к гражданам обратилось и посольство США в Москве. Помимо этого с этим же призывом уже выступили несколько стран Восточной Европы, в том числе Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия.