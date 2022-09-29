МИД Тайваня призвал своих граждан покинуть территорию России

«Министерство иностранных дел заявило, что лица с двойным гражданством должны подумать о том, оставаться ли им в России или уезжать, поскольку цены на авиабилеты растут. Граждане <...> должны заботиться о своей личной безопасности во время пребывания в России»,— сказано в сообщении издания.