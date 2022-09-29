МИД Тайваня призвал своих граждан покинуть территорию России
МИД Тайваня призвал тех граждан, у кого есть российские паспорта, покинуть Россию, об этом сообщила газета Taiwan News. Тайваньцы с двойным гражданством могут обратиться за помощью в московское представительство.
«Министерство иностранных дел заявило, что лица с двойным гражданством должны подумать о том, оставаться ли им в России или уезжать, поскольку цены на авиабилеты растут. Граждане <...> должны заботиться о своей личной безопасности во время пребывания в России»,— сказано в сообщении издания.
С аналогичной просьбой накануне, 28 сентября, к гражданам обратилось и посольство США в Москве. В пресс-службе отметили, что американское посольство ограничено в своей способности оказывать помощь гражданам. Дипмиссия призвала также избегать любых политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях.
Помимо этого, с этим же призывом уже выступили несколько стран Восточной Европы, в том числе Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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