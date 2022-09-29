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МИД Тайваня призвал своих граждан покинуть территорию России

Ведомости

МИД Тайваня призвал тех граждан, у кого есть российские паспорта, покинуть Россию, об этом сообщила газета Taiwan News. Тайваньцы с двойным гражданством могут обратиться за помощью в московское представительство.

«Министерство иностранных дел заявило, что лица с двойным гражданством должны подумать о том, оставаться ли им в России или уезжать, поскольку цены на авиабилеты растут. Граждане <...> должны заботиться о своей личной безопасности во время пребывания в России»,— сказано в сообщении издания.

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С аналогичной просьбой накануне, 28 сентября, к гражданам обратилось и посольство США в Москве. В пресс-службе отметили, что американское посольство ограничено в своей способности оказывать помощь гражданам. Дипмиссия призвала также избегать любых политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях.

Помимо этого, с этим же призывом уже выступили несколько стран Восточной Европы, в том числе Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных