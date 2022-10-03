Вид на жительство в Сербии получили около 17 600 граждан России и Украины
В настоящее время вид на жительство в Сербии получили около 17 600 граждан России и Украины. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
«Мы находимся в специфической ситуации, потому что, с одной стороны, растет число сирийских, афганских и пакистанских беженцев, а с другой стороны, приезжает все больше людей из России», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).
По его словам, на сегодняшний день вид на жительство в Сербии получили 17 600 россиян и украинцев вместе взятых, что является «немалой нагрузкой для маленькой страны».
В конце сентября премьер-министр республики Ана Брнабич сообщила, что с 24 февраля в Сербию приехало более 12 000 россиян. Она уточнила, что большинство из них работает в IT-секторе. «Еще 3500 получили вид на жительство в Сербии на основании воссоединения семьи, а 1800 находятся в процессе получения разрешения на работу», — добавила глава сербского правительства.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, Сербия не присоединилась к ограничениям. При этом власти страны неоднократно подчеркивали, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины.
В августе Вучич заявил, что Сербия стремится сохранять независимую политику в вопросах санкций против России, однако «не может ничего обещать». В сентябре он заявил, что страна по-прежнему не намерена вводить ограничительные меры. По его словам, Сербия руководствуется своими интересами и ведет «сложную политику».
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