Вид на жительство в Сербии получили около 17 600 граждан России и Украины

В конце сентября премьер-министр республики Ана Брнабич сообщила, что с 24 февраля в Сербию приехало более 12 000 россиян. Она уточнила, что большинство из них работает в IT-секторе. «Еще 3500 получили вид на жительство в Сербии на основании воссоединения семьи, а 1800 находятся в процессе получения разрешения на работу», — добавила глава сербского правительства.