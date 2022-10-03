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Вид на жительство в Сербии получили около 17 600 граждан России и Украины

Ведомости

В настоящее время вид на жительство в Сербии получили около 17 600 граждан России и Украины. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и канцлером Австрии Карлом Нехаммером. 

«Мы находимся в специфической ситуации, потому что, с одной стороны, растет число сирийских, афганских и пакистанских беженцев, а с другой стороны, приезжает все больше людей из России», — сказал Вучич (цитата по ТАСС). 

По его словам, на сегодняшний день вид на жительство в Сербии получили 17 600 россиян и украинцев вместе взятых, что является «немалой нагрузкой для маленькой страны». 

В конце сентября премьер-министр республики Ана Брнабич сообщила, что с 24 февраля в Сербию приехало более 12 000 россиян. Она уточнила, что большинство из них работает в IT-секторе. «Еще 3500 получили вид на жительство в Сербии на основании воссоединения семьи, а 1800 находятся в процессе получения разрешения на работу», — добавила глава сербского правительства.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, Сербия не присоединилась к ограничениям. При этом власти страны неоднократно подчеркивали, что Сербия выступает за территориальную целостность Украины. 

В августе Вучич заявил, что Сербия стремится сохранять независимую политику в вопросах санкций против России, однако «не может ничего обещать». В сентябре он заявил, что страна по-прежнему не намерена вводить ограничительные меры. По его словам, Сербия руководствуется своими интересами и ведет «сложную политику».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных