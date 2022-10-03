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Премьер Финляндии поддержала строительство заграждения на границе с Россией

Ведомости

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение о строительстве заграждения на границе с Россией, передает портал Yle.

«Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например, между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются», — отметила Марин.

По ее словам, речь идет не о быстром процессе. «На это потребуется несколько лет. Именно поэтому важно единогласие в связи с принятием решения», – подчеркивает премьер, отмечая, что строительство забора не усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.

В июне МВД Финляндии разработало поправки к закону о пограничной службе, которые подготовят страну к попыткам влияния с помощью миграции. Поправки в том числе предусматривают строительство заграждений на восточной границе Финляндии – на границе с Россией.

Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с 30 сентября. Россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам или для учебы. Дипломаты относятся к особым группам. Марин ранее отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных