Премьер Финляндии поддержала строительство заграждения на границе с Россией
Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение о строительстве заграждения на границе с Россией, передает портал Yle.
«Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например, между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются», — отметила Марин.
По ее словам, речь идет не о быстром процессе. «На это потребуется несколько лет. Именно поэтому важно единогласие в связи с принятием решения», – подчеркивает премьер, отмечая, что строительство забора не усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.
В июне МВД Финляндии разработало поправки к закону о пограничной службе, которые подготовят страну к попыткам влияния с помощью миграции. Поправки в том числе предусматривают строительство заграждений на восточной границе Финляндии – на границе с Россией.
Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с 30 сентября. Россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам или для учебы. Дипломаты относятся к особым группам. Марин ранее отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.
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