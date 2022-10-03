Премьер Финляндии поддержала строительство заграждения на границе с Россией

По ее словам, речь идет не о быстром процессе. «На это потребуется несколько лет. Именно поэтому важно единогласие в связи с принятием решения», – подчеркивает премьер, отмечая, что строительство забора не усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.