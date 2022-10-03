Президент Болгарии не подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО
Президент Болгарии Румен Радев не подписал полный текст декларации о вступлении Украины в НАТО, которая была ранее принята некоторыми странами Центральной и Восточной Европы, сообщило Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Радев не стал подписывать документ, поскольку придерживается другой позиции относительно вступления Украины в Североатлантический альянс в настоящее время.
В пресс-службе напомнили, что Болгария участвовала в подписании декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 г., где оговаривалось вступление Украины в альянс в будущем, но «эта декларация была принята в совершенно иных условиях безопасности». «Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО. Решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной», – говорится в заявлении пресс-службы.
2 октября главы государств-членов НАТО из центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление, в котором они выразили поддержку вступлению Украины в альянс. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что, согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.