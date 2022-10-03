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Президент Болгарии не подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

Ведомости

Президент Болгарии Румен Радев не подписал полный текст декларации о вступлении Украины в НАТО, которая была ранее принята некоторыми странами Центральной и Восточной Европы, сообщило Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Радев не стал подписывать документ, поскольку придерживается другой позиции относительно вступления Украины в Североатлантический альянс в настоящее время.

В пресс-службе напомнили, что Болгария участвовала в подписании декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 г., где оговаривалось вступление Украины в альянс в будущем, но «эта декларация была принята в совершенно иных условиях безопасности». «Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО. Решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной», – говорится в заявлении пресс-службы.

2 октября главы государств-членов НАТО из центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление, в котором они выразили поддержку вступлению Украины в альянс. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что, согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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