Президент Болгарии не подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

В пресс-службе напомнили, что Болгария участвовала в подписании декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 г., где оговаривалось вступление Украины в альянс в будущем, но «эта декларация была принята в совершенно иных условиях безопасности». «Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО. Решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной», – говорится в заявлении пресс-службы.