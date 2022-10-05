ЕС не стал включать «Алросу» в новый пакет санкций против России

Исключение компании из санкционного списка, по информации источников, произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.