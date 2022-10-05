ЕС не стал включать «Алросу» в новый пакет санкций против России
«В минувшие выходные компания была исключена из списка 29 физических и семи юридических лиц, которым грозит замораживание активов в ЕС. "Алроса" также не участвовала в окончательном соглашении по новому пакету санкций, подписанному в Брюсселе в среду утром», — сообщают источники издания.
Исключение компании из санкционного списка, по информации источников, произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.
«Изменение позиции означает поражение для стран Балтии, Ирландии и Польши, которые сначала поддержали полный запрет на добычу алмазов, а затем — на добычу непромышленных алмазов», — поясняют собеседники издания.
24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которые предполагают заморозку активов холдинга в стране. В начале апреля санкции против компании ввели США, ЕС, Канада и Австралия. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.
В мае агентство сообщило, что санкции США в отношении компании «Алроса», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире, вызвали панику в отрасли. Многие ювелирные компании, в том числе Tiffany & Co., заявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов, однако стали искать обходные пути через Индию – крупнейшего поставщика граненых бриллиантов.
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