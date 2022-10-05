Газета
Политика

ЕС не стал включать «Алросу» в новый пакет санкций против России

Ведомости

Страны - члены Евросоюза решили не включать ведущую алмазодобывающую компанию «Алроса» в новый санкционный пакет против России, передает издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

«В минувшие выходные компания была исключена из списка 29 физических и семи юридических лиц, которым грозит замораживание активов в ЕС. "Алроса" также не участвовала в окончательном соглашении по новому пакету санкций, подписанному в Брюсселе в среду утром», — сообщают источники издания.

Исключение компании из санкционного списка, по информации источников, произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

«Изменение позиции означает поражение для стран Балтии, Ирландии и Польши, которые сначала поддержали полный запрет на добычу алмазов, а затем — на добычу непромышленных алмазов», — поясняют собеседники издания.

Издание Politico со ссылкой на проект санкций писало, что в ЕС могут ввести санкции против российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса».

24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которые предполагают заморозку активов холдинга в стране. В начале апреля санкции против компании ввели США, ЕС, Канада и Австралия. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.

В мае агентство сообщило, что санкции США в отношении компании «Алроса», которая поставляет около трети необработанных алмазов в мире, вызвали панику в отрасли. Многие ювелирные компании, в том числе Tiffany & Co., заявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов, однако стали искать обходные пути через Индию – крупнейшего поставщика граненых бриллиантов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных