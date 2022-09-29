Politico: ЕК предложила запретить импорт стальной продукции из России
Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить импорт ряда изделий стальной продукции и бытовых товаров в рамках восьмого пакета санкций ЕС против России, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект санкций. Уточняется, что среди бытовых товаров, запрещенных к импорту из России, числится косметика и средства для макияжа и ухода за лицом, а также средства до и после бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага.
При этом в списке ограничений на поставки из России не значатся алмазы. Вместо них могут быть запрещены поставки некоторых товаров, которые используются в ювелирной промышленности — драгоценных камней и металлов. При этом в ЕС в могут ввести санкции против российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса».
Еврокомиссия также «рассматривает экспортные ограничения как способ ослабить армию Кремля». Предлагаемые запреты на экспорт нацелены на полупроводники, самолеты и конкретные химические вещества, «имеющие решающее значение для вооруженных сил страны», пишет Politico.
Помимо этого, ЕС может запретить предоставление россиянам услуг в сфере архитектуры и инженерного дела и консультаций в области IT и юриспруденции. Также санкционный список может пополниться новыми физлицами. Среди претендентов на попадание под санкции — представители представители военной и культурной сфер, в том числе политолог Александр Дугин, музыкант Николай Расторгуев, а также предприниматель, владелец концерна «Калашников» Алан Лушников.
Накануне, 28 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что новые санкции лишат Россию дополнительных доходов на сумму 7 млрд евро.
ЕС решил ввести новые санкции против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья. О планах разработать новые ограничительные меры сообщал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил.
Ранее газета Financial Times писала, что новые ограничительные меры затронут сферу информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, по данным издания, европейские власти рассматривают возможность введения потолка цен на российскую нефть. Обсуждение этой меры ускорилось, писало агентство Bloomberg. По его информации, решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие недели.
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