Politico: ЕК предложила запретить импорт стальной продукции из России

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить импорт ряда изделий стальной продукции и бытовых товаров в рамках восьмого пакета санкций ЕС против России, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект санкций. Уточняется, что среди бытовых товаров, запрещенных к импорту из России, числится косметика и средства для макияжа и ухода за лицом, а также средства до и после бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага.