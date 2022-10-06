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В Нижегородской области на учителя составили протокол о дискредитации военных

Ведомости

В полиции Нижегородской области составили протокол на местную жительницу за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил представитель ГУМВД России по Нижегородской области.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова оказалась причастна к призывам, дискредитирующим российскую армию. В частности, она порекомендовала студентам сесть в тюрьму вместо того, чтобы отправиться на спецоперацию «в роли пушечного мяса».

По информации собеседника издания, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Воротынский районный суд Нижегородской области рассмотрит все собранные материалы и примет решение об административном наказании. Девушке может грозить штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных