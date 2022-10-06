В Нижегородской области на учителя составили протокол о дискредитации военных

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова оказалась причастна к призывам, дискредитирующим российскую армию. В частности, она порекомендовала студентам сесть в тюрьму вместо того, чтобы отправиться на спецоперацию «в роли пушечного мяса».