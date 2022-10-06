В Нижегородской области на учителя составили протокол о дискредитации военных
В полиции Нижегородской области составили протокол на местную жительницу за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил представитель ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова оказалась причастна к призывам, дискредитирующим российскую армию. В частности, она порекомендовала студентам сесть в тюрьму вместо того, чтобы отправиться на спецоперацию «в роли пушечного мяса».
По информации собеседника издания, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Воротынский районный суд Нижегородской области рассмотрит все собранные материалы и примет решение об административном наказании. Девушке может грозить штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.
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