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Медведев напомнил экс-главе ЦРУ об ответных целях российских сил ядерного сдерживания

Ведомости

Зампредседателя Совета нацбезопасности России Дмитрий Медведев напомнил об ответных целях российских сил ядерного сдерживания, комментируя заявление экс-главы ЦРУ Леона Панетты о необходимости использовать все имеющиеся у США военные средства против РФ, если та применит ядерное оружие против Украины.

В своей колонке для Politico Панетта заявил, что США должны быть готовы использовать, в частности, боевые самолеты и удары крылатыми ракетами, чтобы гарантировать, что Кремль «не сможет угрожать Украине ядерным оружием».

«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», – прокомментировал его слова Медведев.

Сегодня Пентагон сообщил, что США с начала спецоперации России на Украине передали последней военной помощи на $16,8 млрд.

Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных