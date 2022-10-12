Медведев напомнил экс-главе ЦРУ об ответных целях российских сил ядерного сдерживания

Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.