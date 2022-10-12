Медведев напомнил экс-главе ЦРУ об ответных целях российских сил ядерного сдерживания
Зампредседателя Совета нацбезопасности России Дмитрий Медведев напомнил об ответных целях российских сил ядерного сдерживания, комментируя заявление экс-главы ЦРУ Леона Панетты о необходимости использовать все имеющиеся у США военные средства против РФ, если та применит ядерное оружие против Украины.
В своей колонке для Politico Панетта заявил, что США должны быть готовы использовать, в частности, боевые самолеты и удары крылатыми ракетами, чтобы гарантировать, что Кремль «не сможет угрожать Украине ядерным оружием».
«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», – прокомментировал его слова Медведев.
Сегодня Пентагон сообщил, что США с начала спецоперации России на Украине передали последней военной помощи на $16,8 млрд.
Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.
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