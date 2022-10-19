Сальдо заявил о продолжающихся ударах ВСУ по шлюзам Каховской ГЭС

По его словам, власти Херсонской области принимают меры для того, чтобы не допустить большого подъема воды. Ранее Сальдо сообщил, что на Каховской ГЭС идет сброс воды, отметив, что Херсон не попадет под подтопление, однако существует риск для частных зон. Он также добавил, что в случае взрыва Каховской ГЭС вода не поднимется выше метра-полутора.