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Сальдо заявил о продолжающихся ударах ВСУ по шлюзам Каховской ГЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий Херсонской области, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо, передают «РИА Новости». 

«Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства», — заявил Сальдо.

По его словам, власти Херсонской области принимают меры для того, чтобы не допустить большого подъема воды. Ранее Сальдо сообщил, что на Каховской ГЭС идет сброс воды, отметив, что Херсон не попадет под подтопление, однако существует риск для частных зон. Он также добавил, что в случае взрыва Каховской ГЭС вода не поднимется выше метра-полутора. 

Утром 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.

На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Накануне администрация области оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины.

Ранее по теме: Сальдо сообщил об отсутствии планов сдавать Херсон

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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