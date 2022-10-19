Кабмин будет еженедельно докладывать Путину об обеспечении потребностей СВО
Правительство будет еженедельно докладывать президенту РФ Владимиру Путину о работе по обеспечению потребностей специальной военной операции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Коллеги, по каждому из направлений будет закреплен курирующий вице-премьер. Надо подготовить конкретные предложения в зависимости от вашей сферы деятельности. Докладывать главе государства будем еженедельно», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
По его словам, все поручения Путина об обеспечении потребностей СВО должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок.
Путин ранее сегодня поручил создать специальный совет по координации работы для повышения безопасности, который возглавит Мишустин. Уточняется, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, администрации президента, а также Государственного совета, «что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны».
Путин также сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент напомнил, что военное положение на территории этих регионов действовало с 2014 г. — до вхождения в состав России.
Средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.
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