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Кабмин будет еженедельно докладывать Путину об обеспечении потребностей СВО

Ведомости

Правительство будет еженедельно докладывать президенту РФ Владимиру Путину о работе по обеспечению потребностей специальной военной операции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Коллеги, по каждому из направлений будет закреплен курирующий вице-премьер. Надо подготовить конкретные предложения в зависимости от вашей сферы деятельности. Докладывать главе государства будем еженедельно», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

По его словам, все поручения Путина об обеспечении потребностей СВО должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок.

Путин ранее сегодня поручил создать специальный совет по координации работы для повышения безопасности, который возглавит Мишустин. Уточняется, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, администрации президента, а также Государственного совета, «что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны».

Путин также сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент напомнил, что военное положение на территории этих регионов действовало с 2014 г. — до вхождения в состав России.

Средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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