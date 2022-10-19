В Крыму не планируют вводить комендантский час
В Крыму не планируют вводить комендантский час, а также ограничивать въезд и выезд в связи с введением среднего уровня реагирования, написал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Президент ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — написал он.
Аксенов отметил, что Крым уже давно ведет работу по направлениям, которые были обозначены сегодня президентом Владимиром Путиным, в том числе по обеспечению безопасности людей и антитеррористической защищенности важных объектов.
Путин ранее сегодня сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент напомнил, что военное положение на территории этих регионов действовало с 2014 г. — до вхождения в состав России.
Средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.
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