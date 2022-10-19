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Пушилин: военное положение в регионе не отразится на правах граждан

Ведомости

Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — это закономерная и своевременная мера, которая не отразится на правах граждан, заявил в своем видеообращении врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации, во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет», — отметил он.

По словам Пушилина, республика переходит к новому этапу с учетом тех рисков и тех угроз, которые влечет переход «украинского режима к откровенным террористическим методам ведения войны».

Аналогичное заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что на полуострове не планируют вводить комендантский час, а также ограничивать въезд и выезд в связи с введением среднего уровня реагирования.

Президент Владимир Путин ранее сегодня сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. Помимо этого было принято решение ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент напомнил, что военное положение на территории этих регионов действовало с 2014 г. — до вхождения в состав России.

Средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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