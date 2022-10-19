Пушилин: военное положение в регионе не отразится на правах граждан

«Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации, во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет», — отметил он.